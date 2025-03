Hamilton e la pace con il team radio Ferrari: "Sei in P1. Davvero?"  

SHANGHAI (CINA) - Si può dire "pace fatta" tra Lewis Hamilton e Riccardo Adami dopo la pole per la Sprint race a Shanghai , in Cina. Dopo il disastro a Melbourne, il pilota inglese della Ferrari tira fuori una grande reazione , piazzandosi davanti a tutti.

Hamilton-Adami, le tensioni a Melbourne

E tra i problemi notati a Melbourne c'erano proprio i team radio tra Hamilton e Riccardo Adami, ingegnere di pista in contatto proprio col pilota inglese durante la gara. E i primi scambi tra i due sono stati pieni di tensione, con Hamilton che durante la gara aveva chiesto più volte silenzio radio dopo alcuni commenti di Adami. Il caso è stato poi spento dallo stesso Hamilton, che ha spiegato cosa è successo.

Hamilton, il team radio dopo la pole a Shanghai

A Shanghai, però, i due hanno regalato un bel momento proprio durante il team radio dopo la conquista della pole. "San Diego", la parola di Adami a segnalare la pole conquistata, alla quale Hamilton reagisce così: "Davvero? Woah, grandissimo lavoro". Adami poi parla in italiano: "Entri in pit lane come P1, bravissimo".