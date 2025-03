Formula 1, Gara Sprint del Gp di Cina: dove vederla in tv e orario

SHANGHAI (CINA) - Cresce l'attesa per la Gara Sprint del Mondiale di Formula 1 , prima delle sei mini gare del torneo iridato. Protagoniste le due Ferrari : Lewis Hamilton ha infatti conquistato la pole position mentre Charles Leclerc ha chiuso le qualifiche in quarta posizione. Il pilota inglese conquista la prima posizione in 1:30.849 davanti alla Red Bull di Verstappen e alla McLaren di Piastri . Chiudono la top ten Antonelli, Tsunoda, Albon e Stroll. Eliminati in Q2 Alonso (11°) e Sainz (13°). Inizio stagione da incubo per Lawson , ultimo con la sua Red Bull .

Gp Cina, attesa per la Gara Sprint: i dettagli

La Sprint è una gara che si corre sui 100 chilometri: ogni scuderia può utilizzare liberamente le mescole di gomme e non c'è la necessità di effettuare pit-stop. Il risultato della gara attribuisce punti validi per la classifica piloti e costruttori ai primi 8 classificati: il vincitore si aggiudica 8 punti, il secondo 7, il terzo 6, il quarto 5, il quinto 4, il sesto 3, il settimo 2 e l'ottavo un solo punto. La Race di Shanghai, in Cina, si correrà sulla distanza di 19 giri.

Le altre Gare Sprint del Mondiale 2025

Miami - weekend 2-4 maggio.

Belgio (Spa-Francorchamps) - weekend 25-27 luglio.

Texas (Austin) - weekend 17-19 ottobre.

Brasile (Interlagos) - weekend 7-9 novembre.

Qatar (Lusail) - weekend 29-30 nov / 1 dicembre.

Gp Cina, Gara Sprint: dove e quando seguirla in tv e streaming

Sarà possibile seguire la Gara Sprint del Gp di Cina, in programma sabato 22 marzo alle 4 ora italiana, in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, più la differita in chiaro su TV8 mentre la diretta streaming sarà disponibile su SkyGo, NOW e tv8.it (sempre in differita).