Formula1, le qualifiche del Gp di Cina: dove vederle in tv e orario

SHANGHAI (Cina) - La Ferrari riparte con rinnovate ambizioni dopo l’esordio non esaltante in Australia: l’ottavo posto di Charles Leclerc e il decimo di Lewis Hamilton non hanno spento l’entusiasmo dei tifosi ferraristi che a Shanghai attendono un pronto riscatto delle Rosse di Maranello nel Gp di Cina. Dopo la sessione di prove libere, andrà in scena un’unica tornata di qualifiche previste per sabato mattina.