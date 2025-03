Hamilton trionfa nella Sprint Race e vince per la prima volta con la Ferrari.  L'abbraccio al papà commuove tutti

È un giorno storico: quando in Italia non sono ancora le 5 di mattina, in Cina Lewis Hamilton conquista il primo successo con la Ferrari. Non è il Gran Premio vero e proprio (si correrà domani, dalle 8 sono in programma le qualifiche), ma la Sprint Race ha comunque un sapore speciale. Perché Sir Hamilton non l'aveva mai conquistata in carriera e la Ferrari neppure: ci riescono insieme a Shanghai ed è una meraviglia. Leclerc chiude quinto e in vista della gara di domani è, forse, una buona notizia, almeno per la competitività della macchina. Dietro Hamilton, a completare il podio, Piastri e Verstappen, con Russell al quarto posto.