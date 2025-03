Qualifiche Gp Cina diretta Ferrari: Hamilton e Leclerc per la pole di F1

Archiviata la grandissima prestazione di Lewis Hamilton nella Sprint Race , con pole e vittoria , è il momento delle qualifiche del Gp della Cina , sul circuito di Shanghai. Dopo il primo trionfo del weekend, la Ferrari con Hamilton e Leclerc si mette a caccia di buone posizioni per la partenza e riscattare la deludente gara in Australia. Attenzione a Verstappen e alle McLaren di Piastri e Norris , a caccia di riscatto dopo la Sprint. Si parte alle ore 8, segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

7:35

Gp della Cina, il format delle qualifiche

Dopo le qualifiche della Sprint, si ritorna al format classico per le qualifiche della gara: si partirà con la Q1 da 18 minuti, poi la Q2 da 15 minuti e infine la Q3 da 12 minuti. Ogni volta saranno eliminati gli ultimi cinque piloti.

7:30

Piastri insegue Hamilton, Norris delude

Piastri ci prova ma poi chiude a sei secondi di distanza da Hamilton, prendendosi comunque il secondo posto. Delude Norris, solo ottavo dietro ad Antonelli e Tsunoda.

7:25

Leclerc delude e spaventa i tifosi: "Il problema sono io"

Chiude invece con un deludente quinto posto Charles Leclerc, sorpassato in avvio da Russell che poi non è più riuscito a riprendere. Nel post-gara il pilota monegasco ha espresso tutta la sua delusione, facendo anche preoccupare i tifosi: "Non mi aspetto miracoli e credo davvero di essere io il problema. Vedremo". LEGGI TUTTO

7:20

Hamilton nella storia: trionfa nella Sprint race!

Hamilton parte in pole, gestisce gli attacchi da parte di Piastri e Verstappen e vince la Sprint race sul circuito di Shanghai. Arriva così il primo trionfo con la Ferrari. Un'importante iniezione di fiducia dopo la gara in Australia e in vista proprio delle qualifiche. "L'ultima gara è stata dolorosa, ma sapevamo del potenziale della macchina. Questo weekend ho fatto dei cambiamenti e la macchina ha preso vita", le prime parole del pilota inglese. Dietro di lui Piastri e Verstappen. LEGGI TUTTO

7:15

Gp della Cina, come seguire le qualifiche

Ecco tutte le informazioni sulle qualifiche del Gp della Cina, tra cui orario e come seguirle in tv o streaming. LEGGI TUTTO

Shanghai - Cina