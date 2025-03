Classifica piloti e costruttori F1 dopo il Gp Cina: in che posizione sono Hamilton, Leclerc e Ferrari

Esaltazione e delusione: i due volti della Ferrari in Cina lasciano interdetti i tifosi. C'è da lavorare (e tanto) a Maranello per dare a Hamilton e Leclerc una Rossa in grado di competere con unba McLaren vera regina di questo inizio di stagione. La classifica piloti e costruttori è comunque ancora assolutamente modificabile visto che siamo solo all'inizio di una stagione lunghissima. Ecco la situazione dopo i Gp di Australia e Cina (e dopo la Sprint che ha visto trionfare Hamilton).