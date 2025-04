Vergogna in Formula 1: augurata la morte a Norris. E il video fa il giro del mondo

Anche l'isola felice della Formula 1 finisce nel tritacarne dei social . E non è un bel vedere. Tutto cambia e anche il profilo dei nuovi "appassionati" del Circus muta, in peggio, caricandosi di passioni 'esagerate', tipiche dell'agone calcistico, ma che iniziano a manifestarsi, debordando regolarmente nella volgarità, e finendo per raggiungere quei picchi di 'tifo da stadio', caratterizzati dalla convinzione che tutto sia concesso. Così, dopo i primi episodi di 'shitstorm' che avevano coinvolto Verstappen , si è definitivamente passato il segno, con l'augurio di morte a Lando Norris , reso ancor più macabro e inaccettabile per l'accostamento con il povero Jules Bianchi .

Il video della vergona sul Gp di Suzuka

L'ultimo genio del web ha pensato bene di approfittare del prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, che si terrà in Giappone, a Suzuka, per dare sfogo alla più meschina e miserabile delle sue distorte 'ispirazioni'. Un video pubblicato su Tik Tok e diventato purtroppo già virale, infatti, nell'augurare vigliaccamente in maniera implicita la morte di Lando Norris, prima guida della McLaren, favorito al successo finale, richiama alla memoria l'intollerabile tragedia del 2014, che portò alla morte il povero Jules Bianchi, rimasto ucciso dopo l'impatto con uno dei mezzi entrati in pista per rimuovere un'altra monoposto incidentata. "La performance che tutti vorremmo vedere da Norris a Suzuka", l'agghiacciante frase a corredo di questa perla di ignoranza.