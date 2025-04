ROMA - Sale l'attesa tra gli appassionati di Formula 1 e i tifosi della Ferrari per il terzo appuntamento del Mondiale 2025: dopo i Gp già andati in scena a lo scorso 16 marzo a Melbourne (Australia) e il 23 marzo a Shanghai (Cina), il prossimo si correrà in Giappone sul tracciato di Suzuka .

F1, data e orario delle Qualifiche del Gp del Giappone

Già archiviate le prove libere del venerdì (con il solito dominio McLaren e le Ferrari ancora indietro),sabato (5 marzo) sono in programma altre prove libere (a partire dalle ore 4:30 italiane) prima delle qualifiche (scatteranno alle ore 8 italiane), che 'disegneranno' la griglia di partenza del Gran Premio del Giappone in programma invece domenica (6 marzo, partenza fissata per le ore 7 italiane).

Qualifiche Gp del Giappone, dove vederle in tv e in streaming

Le Qualifiche del Gran Premio del Giappone, terzo del Mondiale 2025 di Formula 1, potranno essere seguite in diretta tv su su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. L'evento potrà inoltre essere seguito anche in streaming su SkyGo e su NOW. Sugli stessi canali sarà poi possibile seguire anche il Gp di domenica (6 marzo), con una diretta testuale che sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.