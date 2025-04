Allarme incendi a Suzuka: la Formula 1 costretta a intervenire 

Non è un weekend facile per la Formula 1 così come per le Ferrari, quello a Suzuka. Il GP del Giappone al momento non sta dando grandi soddisfazioni per Leclerc ed Hamilton, che non sono riusciti a conquistare una prima fila nelle qualifiche: il monegasco sarà quarto in seconda fila, dietro a Verstappen e le McLaren, mentre il britannico partirà addirittura in quarta fila e in ottava posizioni. Tra tutte le difficoltà che il Cavallino sta affrontando, a peggiorare il tutto si è aggiunta anche l'emergenza incendi a bordo pista. Le fiamme stanno infatti monopolizzando, almeno finora, il quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025, creando problemi a tutti i piloti scesi sul circuito.

Le fiamme a Suzuka: le misure adotatte da Fia e F1

Scintille, erba e vento forte: queste sono le cause che stanno innescando dei pericolosissimi focolai a Suzuka, che hanno innescato ben 5 bandiere rosse con conseguente interruzione dell'azione in pista. La Fia e la Formula 1 sono stati costretti a intervenire per garantire la sicurezza di piloti, team e soprattutto tifosi sulle tribune. l'erba secca, ormai più simile al fieno che ad altro, è stata bruciata per precauzione e tagliata al massimo, e tutto il bordo pista è stato irrorato con abbondante acqua. Eppure al momento queste misure adottate dalla Federazione, dopo le tre bandiere rosse nelle libere 2 con Tsunoda rimasto vittima di questi episodi tant'è che non è riuscito a registrare il suo crono, non sono servite a molto: le scintille delle monoposto che passano a quasi 300 km/h hanno innescato dei piccoli incendi anche tra libere 3 e qualifiche, dove ci sono state altre due bandiere rosse. Sembra però che almeno in gara il meteo potrebbe venire in soccorso: è prevista infatti pioggia per domani mattina.