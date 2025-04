Michael Schumacher è diventato nonno: è nata la piccola Millie

Michael Schumacher è nonno di una splendida nipotina di nome Millie. A dare la bellissima notizia è la figlia Gina Maria, sul suo profilo Instagram, che ha dato alla nascita la sua primogenita lo scorso 29 marzo. Il 7 volte campione del mondo di Formula Uno e icona Ferrari, rimasto gravemente ferito in un incidente sugli sci nel 2013, insieme alla moglie Corinna quindi sono diventati nonni della loro prima nipotina. Come riportato da la Bild la piccola sarebbe nata in Svizzera, esattamente come Gina e il fratello Mick.