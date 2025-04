F1, Gp del Bahrain: data, orario e come vederlo in tv o streaming

Archiviato il Gran Premio del Giappone , chiuso con la vittoria di Verstappen e una prestazione opaca delle Ferrari di Leclerc ed Hamilton , è già tempo di pensare al prossimo appuntamento del Mondiale. Non ci sarà riposo, con i team che si dovranno preparare subito al quarto appuntamento stagionale, il Gran Premio del Bahrain sul Bahrain International Circuit di Sakhir.

Gran Premio del Bahrain, tutte le date e gli orari

Si ripartirà subito, con i team la prima sessione di prove libere in programma venerdì 11 aprile alle ore 13.30. Nella stessa giornata, alle ore 17, la seconda sessione e poi la terza e ultima il sabato alle ore 14:30. Sempre sabato 12 aprile, alle ore 18, sarà il turno delle qualifiche. Il weekend si chiuderà poi domenica 13 aprile alle ore 17, con la gara.

Gran Premio del Bahrain, come seguirlo in diretta

Le prove libere, qualfiche e gara del Gran Premio del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1, saranno disponibili in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Tutti gli eventi saranno disponibili anche in diretta streaming su SkyGo e su NOW.