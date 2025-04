Antonelli e la supercar costosissima regalata dalla Mercedes: c'è un motivo se non può guidarla

ROMA - Andrea Kimi Antonelli , giovane talento italiano della Formula 1, ha ricevuto un regalo davvero speciale dalla Mercedes: una splendida AMG GT 63 S. Un bellissimo regalo che si è subito trasformato in una piccola delusione. Nonostante il suo straordinario debutto nel Mondiale, culminato con uno spettacolare sesto posto a Suzuka e alcuni giri in testa al Gran Premio, Antonelli non potrà mettersi subito al volante della sua nuova auto.

Antonelli e la Mercedes che non può guidare: ecco perché

Il pilota ha ottenuto la patente soltanto a dicembre dello scorso anno, dopo aver compiuto i 18 anni, e come tutti i neopatentati deve rispettare i limiti imposti dal codice della strada. In particolare, per i primi dodici mesi dal rilascio della patente, i giovani automobilisti non possono guidare vetture troppo potenti, massimo 105 kw, ovvero 142 cavalli. La Mercedes regalatagli è una vera supercar: carrozzeria con livrea blu spettrale, motore da 585 cavalli che raggiunge una velocità massima di 315 chilometri orari. Prezzo base di listino: più di 280mila euro. Kimi dovrà attendere ancora un po' per salirci a bordo.