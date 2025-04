F1, qualifiche del Gp del Bahrain: dove vederle in tv e orario

SAKHIR (BAHRAIN) - Grande attesa per i tifosi della Ferrari e per tutti gli appassionati di Formula 1 in vista del Gp del Bahrain sul circuito di Sakhir , dove andrà in scena il quarto appuntamento del Mondiale 2025 dopo i Gp già andati in scena a lo scorso 16 marzo a Melbourne (Australia), il 23 marzo a Shanghai (Cina) e il 6 aprile a Suzuka (Giappone).

F1, data e orario delle Qualifiche del Gp del Bahrain

Con le prove libere del venerdì già andate in archivio (Piastri e Norris su McLaren i più veloci con la Ferrari di Leclerc quarta e quella di Hamilton ottava), oggi (sabato 12 aprile) sono in programma altre prove libere (a partire dalle ore 14:30 italiane) prima delle qualifiche (scatteranno alle ore 18 italiane), che 'disegneranno' la griglia di partenza del Gran Premio del Bahrain in programma invece domani (13 aprile, con partenza fissata per le ore 17 italiane).e in cui le Rosse saranno chiamate al riscatto dopo il deludente avvio di stagione.

Qualifiche Gp del Bahrain, dove vederle in tv e in streaming

Le Qualifiche del Gran Premio del Bahrain, quarto del Mondiale 2025 di Formula 1, potranno essere seguite in diretta tv su su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K ma anche in streaming su SkyGo e su NOW. Sugli stessi canali sarà poi possibile seguire anche il Gp di domenica (13 aprile), con una diretta testuale che sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

