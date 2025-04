Clamoroso Alonso, il volante si stacca mentre guida: l'Aston Martin indagata in Bahrain

BAHRAIN - La seconda sessione di prove libere è stata contraddistinta da un episodio surreale e pericolosissimo. Durante i giri di prova sul circuito di Sakhir, il volante dell’ Aston Martin di Fernando Alonso si é staccato dalla monoposto, rendendo ingestibile la vettura dell’ex ferrarista mentre sfrecciava a oltre 200 km/h. Un episodio allarmante che fortunatamente non ha generato conseguenze, né per il pilota, né per la monoposto del team di Lawrance Stroll.

Alonso, la Fia apre un indagine

Il pilota asturiano è riuscito abilmente a reinserire il volante dell'apposito alloggiamento, non senza fatica, e quindi a riportare la monoposto ai box. Un incidente da brividi, non degenerato solamente perché il due volte iridato aveva le ruote dritte nel momento in cui si è trovato con il volante in mano. I meccanici si sono messi subito al lavoro per individuare il problema e si sono affrettati a schermare la vettura dalle telecamere. "Cambiare il volante. C'è un problema con il volante: si spegne", aveva deto via radio Alonso poco prima di trovarselo staccato. È probabile che il volante non sia stato fissato correttamente, e questo abbia generato il singolare incidente.La FIA ha aperto immediatamente un’indagine sull’episodio, mentre il team non ha ancora specificato l'entità del problema ma sicuramente dovrà presentare una relazione dettagliata alla Federazione.