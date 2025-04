Gp Bahrain, Leclerc partirà secondo! Russell penalizzato, il motivo

Russell penalizzato: Leclerc parte secondo, cosa è successo

I commissari di gara hanno penalizzato entrambe le Mercedes per aver usato la corsia di sorpasso nei box prima che fosse confermato l'orario di ripartenza della sessione dopo l'incidente di Ocon all'inizio della Q2. Ne approfitta dunque Leclerc, che ora partirà vicino a Piastri e potrà lottare in curva uno per un grande risultato. Felice anche Gasly, che tra lo stupore generale porta la sua Alpine in seconda fila.