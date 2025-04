F1, Gp del Bahrain: dove vederlo in tv o streaming e orario

SAKHIR (BAHRAIN) - Dopo il Gran Premio del Giappone, che ha visto le Ferrari in grande difficoltà, si riparte con il quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. I piloti saranno protagonisti in Bahrain sul Bahrain International Circuit di Sakhir. La Ferrari di Leclerc partirà in prima fila, dalla seconda posizione, dietro Piastri. In seconda fila Russel e Gasly. La Ferrari di Lewis Hamilton partirà invece dalla quinta fila, avendo chiuso le qualifiche in nona posizione.