21:13

Nessuna penalità per Russell: confermato l'ordine di arrivo

Nessuna penalità per l'uso non corretto del DRS da parte di George Russell, 'vittima' di un problema che ha coinvolto la sua Mercedes. Confermato dunque l'ordine di arrivo del Gp del Bahrain, con la vittoria di Piastri su McLaren, davanti allo stesso Russell ed al compagno di team Norris. Per le Ferrari vanno allora in archivio il quarto posto di Leclerc ed il quinto di Hamilton.

20:33

Vasseur assolve Russell: "Non lo ha fatto apposta"

Non ci dovrebbero essere conseguenze per Russell, visti anche i precedenti favorevoli e l'oggettivo problema elettronico patito dalla sue Mercedes, con l'attivazione del DRS. D'altro canto anche in casa Ferrari non c'è aria di recriminazioni, con il team principal Vasseur che assolve l'inglese: "Non lo ha chiaramente fatto apposta, lo ha tenuto aperto forse per un secondo".

20:30

Pirelli soddisfatta delle mescole: "Gara spettacolare"

Il Direttore Motorsport Pirellil, Mario Isola, esprime la sua soddisfazione per la resa degli pneumatici utilizzati in pista: "Una gara spettacolare, con duelli e sorpassi dal primo all'ultimo giro. Tutte e tre le mescole selezionate per questo appuntamento hanno creato un mix di strategie che ha reso la corsa ancor più interessante".

20:16

Hamilton reagisce: "Sorpreso in negativo, ma non mollo"

Quasi sorpreso, ma in negativo, eppure ancora più determinato, Lewis Hamilton non cerca giri di parole dopo il quinto posto di Sakhir: "Non mi aspettavo che andasse così male e che la capacità di adattarmi a questa macchina fosse così negativa. Oggi però spero di aver dimostrato di avere ancora qualcosa dentro di me e che certmente non mollerò".

20:06

Nessuna novità su Russell

Nessuna novità sulla possibile penalizzazione di George Russell, sotto investigazione per l'utilizzo irregolare del DRS. L'ordine d'arrivo di Sakhir resta allora ancora suscettibile di variazioni, con la McLaren che potrebbe vedersi assegnare a tavolino la doppietta sfumata in pista proprio per l'exploit della Mercedes, e la Ferrari che potrebbe salire sul podio con Leclerc.

19:51

Leclerc deluso: "Abbiamo fatto il massimo, ma non basta"

Deluso e quasi rassegnato Leclerc, rimasto ai piedi del podio, penalizzazione di Russell permettendo: "La cosa giusta da fare era fermarci due volte, perché con la soft non riuscivamo ad essere efficaci come Russell. Mi sono trovato bene fino a quando non è arrivato il surriscaldamento delle gomme. Dispiace quando dai tutto e finisci quarto. Abbiamo dato il massimo per salire sul podio, ma non è abbastanza".

19:36

Vasseur 'se la prende' con la Safety Car

Il team principal di casa Ferrari, Frederic Vasseur commenta la prestazione delle Rosse, ancora una volta giù dal podio: "L'aggressività delle Mercedes un po' ci ha sorpreso, ma la chiave è stata l'usicta della Safety Car proprio nel momento in cui eravamo più veloci, impedendoci di sfruttare il vantaggio delle gomme: avevamo deciso di allungare il primo stint, ma non credo c'entri la nostra strategia, perché sono gli episodi a volte ad essere determinanti. Al momento simo nel gruppo con Red Bull e Mercedes. Hamilton? Capisco la sua frustrazione, ma ha fatto una bella rimonta".

19:29

Ancora Russell sull'investigazione

Sotto indagine per l'utilizzo del DRS, Russell si difende così: "Avevo Leclerc dietro, ma quando ho avuto il problema l'ho subito spento, non credo di aver guadagnato più di tanto".

19:22

Russell soddisfatto, ma non troppo

Secondo al traguardo, ma sotto investigazione, George Russell è soddisfatto ma non del tutto di come siano andate le cose a bordo della sua Mercedes: "Non tutto ha funzionato nel modo giusto, avevamo tutto sotto controllo ma poi è arrivato il problema al pedale e ho dovuto gestire. D'altro canto sapevamo che le McLaren sarebbero state di un altro pianeta, Oscar ha fatto una gara a parte... Alla fine posso essere contento però: tre podi su tre piste diverse sono un segnale incoraggiante".

19:13

Norris mastica amaro: "Ho commesso troppi errori"

Terzo, ma deluso ed estremamente autocritico, Lando Norris commenta così la sua gara: "Sono molto dispiaciuto per questa possibile doppietta sfumata. Ho commesso tanti errori, ero fuori posizione ed è venuta fuori una gara confusionaria. Cercherò di imparare da quanto accaduto e di salire di livello nelle prossime gare".

19:07

Piastri se la gode: "Weekend perfetto"

Al settimo cielo, e non potrebbe essere altrimenti, Oscar Piastri si gode la vittoria: "È un grande risultato a coronamento di un weekend incredibile, iniziato con le qualifiche. Non ho parole per ringraziare il team per la macchina che mi ha messo a disposizione. Sono orgoglioso di aver vinto proprio qui, su una pista che storicamente non ci aveva mai visto brillare. L'ingresso della Safety Car? Sarebbe stato meglio non ci fosse, ma sono comunque rimasto fiducioso, perché avevo un buon passo e la gomma giusta. Infatti dalla ripartenza tutto è filato liscio".

18:55

Russell è investigato: il motivo

Colpo di scena: il britannico della Mercedes è investigato per utilizzo del DRS: con la penalità, potrebbe cambiare l'ordine d'arrivo. Tensione alle stelle.

18:52

Formula 1, come cambia la classifica costruttori dopo il Gp del Bahrain

La classifica costruttori dopo il trionfo della McLaren a Sakhir: