GEDDA (ARABIA SAUDITA) - È tutto pronto per la sessione di qualifiche del Gran Premio dell'Arabia Saudita, sul circuito cittadino di Gedda. Dopo il dominio McLaren nelle prove libere , le Ferrari di Hamilton e Leclerc si preparano a tornare in pista per conquistare una buona posizione in vista della gara di domani (domenica 20 aprile).

Gp dell'Arabia Saudita: quando partono le qualifiche

Alle ore 15:30 scatterà la terza sessione di prove libere. L'ultima sessione è stata dominata da Lando Norris in 1'28''267, davanti a Piastri (+0.163), Verstappen (+0.280) e la Ferrari di Leclerc (+0.482). Nella prima invece si era imposto, a sorpresa, Pierre Gasly sulla sua Alpine. Dopo le prove libere sarà il momento delle qualifiche, alle ore 19:00. Si partirà con la Q1, con 18 minuti a disposizione dei piloti per non finire negli ultimi cinque. Poi Q2 (15 minuti) e la decisiva Q3 (12 minuti).

Dove seguire le qualifiche in tv e in streaming

La sessione di qualifiche del Gran Premio dell'Arabia Saudita potrà essere seguita in diretta tv su su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K ma anche in diretta streaming su SkyGo e su NOW. La sessione sarà disponibile anche in chiaro, in differita, su TV8 alle ore 21:00. Saranno inoltre disponibili aggiornamenti in tempo reale sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.