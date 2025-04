GEDDA (ARABIA SAUDITA) - Max Verstappen show a Gedda: l'olandese campione del mondo della Red Bull partirà in pole position nel Gp dell'Arabia Saudita, quinta prova del mondiale di Formula 1. Il classe 1997 avrà al suo fianco in prima fila Oscar Piastri su McLaren, mentre in seconda fila partiranno George Russell, con la Mercedes, e Charles Leclerc con la Ferrari. Quinto tempo per Kimi Antonelli con la Mercedes, settimo per Lewis Hamilton con la Ferrari. Incidente in Q3 per Lando Norris: partirà decimo con la sua McLaren. Segui tutti gli aggiornamenti.

"Onestamente prima della sessione avrei accettato un terzo posto, ma visto che eravamo vicini. Oggi era il massimo, sappiamo di non avere il passo della McLaren. Max ha fatto un lavoro fantastico, congratulazioni a lui. Non è stata una sessione semplice a causa della bandiera rossa, avevamo soltanto un giro e ci siamo giocati tutto lì. Il terzo posto è comunque ottimo". Sono le dichiarazioni del pilota della Mercedes, George Russell, al termine delle qualifiche del Gran Premio di Arabia Saudita.

20:24

Gp Arabia Saudita, la classifica del Q3

Pole per Verstappen, davanti a Piastri e Russell. Leclerc quarto, Hamilton settimo.

1 Max Verstappen 1:27.294

2 Oscar Piastri +0.010

3 George Russell +0.113

4 Charles Leclerc +0.376

5 Kimi Antonelli +0.572

6 Carlos Sainz +0.870

7 Lewis Hamilton +0.907

8 Yuki Tsunoda +0.910

9 Pierre Gasly +1.073

10 Lando Norris – –

20:11

+++ Gp Arabia Saudita: pole position per Max Verstappen! +++

Qualifiche capolavoro per l'olandese campione del mondo che ferma il cronometro in 1:27.294: Piastri beffato per 10 millesimi. Nuovo capolavoro per Max! Al terzo posto c'è Russell. Leclerc quarto, Hamilton settimo.

20:09

Russell! Pole position provvisoria per il pilota della Mercedes

Giro spettacolare del britannico che ferma il cronometro in 1:27.407.

20:06

Pole position provvisoria per Verstappen!

L'olandese della Red Bull, con un gran giro, ferma il cronometro in 1:27.559 e batte Piastri per un millesimo.

20:02

Si riparte

Riprende la Q3: mancano 8'32".

19:57

Norris contro le barriere: cosa è successo

Il pilota britannico perde il controllo del posteriore in uscita, poi non riesce a tenere in pista la monoposto sbattendo contro le barriere. Un errore che ha pagato a carissimo prezzo.

19:54

Norris durissimo: "Sono un idiota"

Forte impatto per Lando: l'errore costa carissimo al britannico della McLaren che domani partirà dalla decima posizione. Il pilota sta bene ma si sfoga via radio: "Sono un idiota".

19:53

Attenzione, colpo di scena: Norris a muro!

Il pilota britannico della McLaren contro il muro: sessione interrotta a 8′ 32″ dalla bandiera a scacchi.

19:50

Gomma nuova per le due McLaren

Gomma nuova per le due McLaren (Piastri e Norris), Verstappen e Russell. Tutti gli altri piloti montano gomma usata.

19:48

Al via la Q3!

Semaforo verde, inizia la Q3.

19:45

Gran Premio d'Arabia Saudita, la classifica finale del Q2

Ecco la classifica finale del Q2. Norris al comando, dentro la Ferrari (brivido Hamilton). Eliminati Albon, Lawson, Alonso, Hadjar e Bearman.

1 Lando Norris 1:27.481

2 Max Verstappen +0.048

3 Oscar Piastri +0.064

4 George Russell +0.118

5 Kimi Antonelli +0.317

6 Charles Leclerc +0.385

7 Yuki Tsunoda +0.509

8 Carlos Sainz +0.543

9 Pierre Gasly +0.544

10 Lewis Hamilton +0.621

11 Alexander Albon +0.628

12 Liam Lawson +0.710

13 Fernando Alonso +0.822

14 Isack Hadjar +0.937

15 Oliver Bearman +1.167

19:42

Si salva Lewis Hamilton!

Nono posto il pilota inglese della Ferrari che si salva per appena sette millesimi! Incredibile a Gedda.

19:40

Antonelli, che giro!

Ottimo giro per il pilota azzurro che sale in quinta posizione con un giro in 1:27.798. Bene Piastri che supera Russell riprendendosi la terza piazza.

19:38

Hamilton e Leclerc con gomma nuova

I due piloti della Ferrari tornano in pista con gomma nuova. Mancano 2 minuti al termine della Q2.

19:36

Norris sale al primo posto

Il britannico ha sfruttato la scia di Piastri ad inizio giro. Leclerc 5°, Hamilton 7°.

19:32

Verstappen in prima posizione

L'olandese della Red Bull taglia il traguardo in 1:27.529. Sia Max che Piastri hanno montato gomma nuova.

19:31

Gran giro di Sainz

Ottimo giro dell'ex ferrarista che sale in prima posizione, superato da Piastri (1:27.690).

19:26

Si parte: al via le Q2 del Gran Premio d'Arabia Saudita

Semaforo verde: si parte con le Q2!

19:23

Gp Arabia Saudita, la classifica della Q1

E' Max Verstappen il più veloce della prima sessione di qualifiche a Gedda. Alle spalle dell'olandese le McLaren di Norris e Piastri.

1 Max Verstappen 1:27.778

2 Lando Norris +0.027

3 Oscar Piastri +0.123

4 Kimi Antonelli +0.350

5 Yuki Tsunoda +0.448

6 Alexander Albon +0.501

7 George Russell +0.504

8 Carlos Sainz +0.576

9 Lewis Hamilton +0.594

10 Pierre Gasly +0.643

11 Oliver Bearman +0.758

12 Fernando Alonso +0.770

13 Charles Leclerc +0.774

14 Liam Lawson +0.783

15 Isack Hadjar +0.793

16 Lance Stroll +0.867

17 Jack Doohan +0.961

18 Nico Hulkenberg +1.004

19 Esteban Ocon +1.314

20 Gabriel Bortoleto +1.684

19:19

Hamilton si salva e stacca il pass per la Q2

Nono tempo per l'inglese della Ferrari che si salva in extremis ed accede in Q2. Eliminati Stroll, Doohan, Hulkenberg, Ocon e Bortoleto.

19:18

Hamilton rischia

Si migliorano Gasly e Bearman, rispettivamente in nona e decima posizione. Hamilton rischia grosso: è quindicesimo.

19:17

Antonelli da urlo

Giro da applausi dell’italiano che chiude a 323 millesimi da Norris.

19:15

Hamilton prova a rimontare

Pit stop rapido per il 40enne inglese che torna in pista. Lewis deve necessariamente fare qualcosa di più per centrare la Q2: tre minuti al termine.

19:13

Hamilton prova a ricucire lo strappo

L'inglese della Ferrari, in 18esima posizione, sale al decimo posto quando mancano meno di 6 minuti.

19:11

Piastri ok, Verstappen in crescita

Seconda posizione per Max Verstappen a 122 millesimi da Norris, in prima posizione c'è Piastri (1:28.019).

19:09

Norris avanti, Leclerc alle sue spalle

Il britannico della McLaren passa il traguardo in 1:28.026, dietro di lui il monegasco della Ferrari: 1:28.552.

19:05

Esteban Ocon c'è!

Il primo giro più veloce è di Esteban Ocon: il francese della Haas ferma il cronometro in 1:29.924.

19:00

Al via le qualifiche del Gran Premio d'Arabia Saudita!

Semaforo verde! Al via i 18 minuti della Q1: in pista Haas, Williams, Alpine e Sauber. Ecco anche Ferrari e McLaren.

18:55

Attesa per Verstappen

L'olandese della Red Bull è salito di livello nelle tre sessioni di prove libere guadagnandosi il ruolo di primo avversario delle McLaren.

18:45

Mercedes in crescita nelle FP3

Dietro le due McLaren ecco George Russell che è riuscito a piazzarsi in terza posizione a 627 millesimi da Lando Norris. Più distante Andrea Kimi Antonelli: il pilota chiude la terza sessione al decimo posto, a quasi 6 decimi dal compagno di scuderia

18:35

Gp Arabia Saudita, dominio McLaren nella terza sessione delle prove libere

Dominio totale delle due McLaren nella terza sessione di prove libere, andata in scena nel primo pomeriggio italiano. Il più veloce di tutti è stato Lando Norris con il tempo di 1:27.489. Dietro il britannico, di soli 24 millesimi, Oscar Piastri. Quinto Leclerc, dodicesimo Hamilton.

18:25

Gp Arabia Saudita, tutto quello che c'è da sapere sul circuito

