F1 25 rivoluziona i tracciati: debutta la scansione LIDAR

Tracciati LIDAR: precisione millimetrica

Cinque circuiti – Bahrain, Miami, Melbourne, Suzuka e Imola – sono stati aggiornati la potenza del motore EGO e la tecnologia LIDAR per migliorarne l'autenticità. Dal dislivello dell’asfalto ai cordoli, dalle vie di fuga fino alle barriere e persino le aree per i tifosi: ogni dettaglio è stato ripensato per garantire il massimo della fedeltà. Durante il lancio del gioco a Birmingham, negli studi di Codemasters, gli sviluppatori ci hanno spiegato perfino lo studio che c'è dietro la realizzazione degli alberi in modo che si adattino al meglio al circuito. Non più paesaggi genereci, quindi, ma contesti studiati ad hoc per essere anora più immersivi. Se questo è lo studio che c'è per il paesaggio potete immaginare quello fatto per replicare il dislivello dell’asfalto, ad esempio...

Tracciati invertiti: una nuova sfida

Per la prima volta nella serie, F1 25 introduce i tracciati invertiti. Silverstone, Zandvoort e Red Bull Ring possono ora essere affrontati in senso inverso, offrendo una nuova prospettiva e sfide inedite in modalità Gran Premio, Prova a tempo, Multigiocatore e Carriera (a partire dalla seconda stagione).

Personalizzazione avanzata: il tuo stile in pista

Sul fronte estetico, la libertà creativa riceve un importante upgrade. Il nuovo Decal Editor consente di personalizzare ancora più a fondo la livrea della propria monoposto, ruotando, ridimensionando e posizionando le decalcomanie degli sponsor con precisione millimetrica. I numeri dei piloti possono ora essere modificati nel font e nel colore, adattandosi allo stile della propria scuderia.

In più, vengono introdotte per la prima volta le livree dei title sponsor. Sbloccabili tramite i progressi nella modalità My Team 2.0, queste livree aggiungono un ulteriore tocco di identità, riflettendo anche le scelte fatte nella gestione finanziaria del team. Dopo il lancio, arriveranno anche le livree in edizione speciale tratte dal campionato reale, direttamente applicate alle monoposto ufficiali.