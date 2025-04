Hamilton, che periodaccio: oltre alla crisi di risultati in Ferrari deve chiudere i suoi ristoranti vegani

LONDRA (Inghilterra) - Non è un gran momento per Lewis Hamilton, né dal punto di vista sportivo, tanto meno dal punto di vista imprenditoriale. Il pilota della Ferrari non ha iniziato la stagione motoristica al meglio, deludendo le attese che si erano create intorno al suo nome dopo il passaggio alla Scuderia di Maranello. L’ex prima guida della Mercedes in questi primi Gran Premi non è riuscito ancora a portare a casa una prestazione convincente spiazzando i tifosi del Cavallino rampante.