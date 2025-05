MIAMI (STATI UNITI) - Il Gran Premio di Miami, sesto appuntamento con il Mondiale di Formula 1 , entra nel vivo. Oggi, sabato 3 maggio, andrà in scena la Sprint Race : per il circuito delle quattro ruote si tratta del secondo appuntamento stagionale con le mini gare da 100 km. Il primo andò in scena in Cina , a Shanghai , e vide il successo della Ferrari di Lewis Hamilton . A partire in pole position nella gara Sprint sarà il giovane Antonelli. Il pilota della Mercedes ha preceduto Piastri, Norris e Verstappen . Terza fila per la seconda Mercedes di Russell , out invece Leclerc per un incidente nel giro di posizionamento . In quarta fila Lewis Hamilton , davanti alla Williams di Albon. Segui la Sprint Race in diretta .

18:28

Condizioni migliorate in pista: tra poco la partenza!

I piloti si preparano ad uscire dalla pitlane per poi sistemarsi in griglia: manca poco alla partenza della Sprint Race.

18:25

Hamilton furioso: la frase durante il team radio

Dopo il clamoroso incidente di Leclerc, il pilota inglese si è scagliato contro il box in un team radio infuocato. LEGGI TUTTO

18:21

Disastro Ferrari: perché Leclerc è finito a muro?

Ecco il motivo dell'incidente di Leclerc e che cosa è successo al box Ferrari prima del warmup. LEGGI TUTTO

18:17

Piloti ancora fuori dalle loro vetture

Si aspetta ancora nella pitlane, con i piloti che rimangono fuori dalle rispettive vetture in attesa di una decisione.

18:14

Ferrari, corsa contro il tempo per la qualifica di Leclerc

Danni alle sospensioni posteriori sulla vettura di Leclerc dopo l'incidente nel warmup. Il team sta lavorando contro il tempo per riparare il danno, con le qualifiche in programma tra meno di quattro ore.

18:10

Sprint Race ridotta di un giro

Mentre si aspetta la partenza arriva la prima decisione: la Sprint Race durerà 18 giri, uno in meno rispetto a quanto previsto.

18:08

Si aspetta la decisione della direzione di gara

Tutti i piloti sono tornati in fila in pitlane, ora si aspetta solo la decisione della direzione di gara. Charles Leclerc è già fuori dopo essere finito a muro, alle ore 22 italiane sono in programma le qualifiche per la gara di domani.

18:05

+++ Partenza sospesa: i piloti tornano in pitlane +++

Troppo difficili le condizioni di visibilità e grip in pista: è bandiera rossa e partenza sospesa. I piloti tornano in pitlane.

18:04

Condizioni difficili in pista, i piloti si lamentano

Team radio di Piastri ed Antonelli che si lamentano di non vedere nulla in pista. Pochissimo grip in pista, condizioni difficilissime.

18:03

Leclerc: "Ho perso il controllo"

"Ci potrebbero essere tantissime ragioni per quello che è successo, ma ero io quello dietro al volante. Ho perso il controllo, ma non stavo spingendo. C'è stato tanto aquaplanning, l'auto non rispondeva più". Queste le prime parole di Charles Leclerc.

18:02

Ci siamo, ora il giro di formazione

Si svolge il giro di formazione sulla pista ancora molto bagnata. Tra poco la partenza della Sprint Race.

17:58

Leclerc finisce a muro sotto il diluvio di Miami: è polemica sulle gomme intermedie

Il pilota monegasco slitta con la sua monoposto e finisce la Sprint prima ancora di partire.

17:55

Sprint Race, manca sempre meno alla partenza

Mancano cinque minuti alla partenza. Le condizioni della pista sono perfette per Max Verstappen. Occhi puntati sul campione del mondo.

17:50

+++ L'incidente di Leclerc sotto investigazione +++

La Fia ha reso noto che l'incidente del monegasco della Ferrari nel giro di riscaldamento è sotto investigazione. Attesi sviluppi al termine della gara.

17:40

Leclerc out: ecco il primo colpo di scena a Miami!

Clamoroso a Miami: Leclerc è scivolato a muro nel giro di ricognizione, complice l'aquaplaning e la scelta delle gomme intermedie, danneggiando così la SF-25.

17:34

+++ Incredibile a Miami: la Ferrari Leclerc a muro! +++

Leclerc scivola nel diluvio di Miami e va a muro. Gomma anteriore destra bucata. La Sprint del monegasco della Ferrari è finita nel giro di posizionamento.

17:33

Al via il riscaldamento: pioggia a Miami

Le monoposto sono in pista per il riscaldamento con gomme intermedie ma, nel frattempo, a Miami è aumentata in maniera considerevole l'intensità della pioggia.

17:30

Gp Miami, le caratteristiche del circuito statunitense

Il Miami International Autodrome, ubicato nell'omonima città statunitense (in Florida), si sviluppa attorno all'Hard Rock Stadium. Lungo 5412 metri, il circuito è composto da 19 curve (sette a destra) ed è composto da molteplici variazioni altimetriche. I giri del Gran Premio sono 57, quelli della Sprint 19.

17:25

Come funziona la Sprint Race di Formula 1

Per il quinto anno, la Gara Sprint fa parte del Mondiale piloti di Formula 1: 100 km da percorrere in circa mezz'ora. Chi la vince guadagna 8 punti. Sono 7 invece i punti per il secondo e, a scalare, fino a un solo punto per l'ottavo classificato.

17:20

Gara Sprint, Gp Miami: la griglia di partenza

1ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren)

2ª fila: Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull)

3ª fila: George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari)

4ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Alexander Albon (Williams)

5ª fila: Isack Hadjar (Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin)

6ª fila: Nico Hulkenberg (Sauber), Esteban Ocon (Haas)

7ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Liam Lawson (Racing Bulls)

8ª fila: Carlos Sainz (Williams), Lance Stroll (Aston Martin)

9ª fila: Jack Doohan (Alpine), Yuki Tsunoda (Red Bull)

10ª fila: Gabriel Bortoleto (Sauber), Ollie Bearman (Haas)

17:15

F1 Sprint Race Miami: dove seguire la gara in tv e streaming

La gara Sprint del Gran Premio di Formula 1 di Miami, sesto appuntamento del Mondiale piloti, andrà in scena alle 18:00 (ora italiana) e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, sui canali 201 e 207, ma anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Inoltre sarà possibile seguire la gara anche in streaming su SkyGo e su NOW.

