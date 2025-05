Disastro Ferrari nella Sprint, la folle strategia sulle gomme: perché Leclerc è finito a muro

MIAMI (Usa) - La seconda Sprint Race della stagione regala un’altra delusione per la Ferrari che perde uno dei suoi due piloti nel giro di ricognizione. Le scelte del box, dopo il temporale che si è scatenato su Miami, non sono state troppo oculate. Charles Leclerc non partirà per la Sprint Race: il ferrarista nel giro di ricognizione ha perso il controllo della vettura, è finito fuori pista andando a muro con la propria monoposto. La macchina ha riportato danni irreversibili, e il pilota monegasco è stato costretto ad abbandonare la gara prima ancora di prsentarsi sulla pit lane.

Leclerc, cos’è successo a Miami?

Il ferrarista sta bene ma non ha preso parte alla gara Sprint odierna. La sua Sf-25 era sesta in griglia di partenza. Questa sera, alle 22, sono i programma le qualifiche per la gara di domenica. Al box Ferrari ora si sta lavorando per permettere a Leclerc di partecipare al Gp di Miami in programma fra 24 ore. I piloti erano entrati in pista sotto una pioggia torrenziale, al box Ferrari, sulla monoposto di Charles Leclerc si era scelto di montare sulla monoposto del pilota monegasco delle gomme intermedie. La scelta, evidentemente, non ha pagato. Leclerc dopo poche curve è uscito di pista andando contro il muro e compromettendo in maniera irreversibile la corsa odierna. Ora è una corsa contro il tempo per cercare di rimettere a posto la vettura per le prove ufficiali che andranno in scena fra poche ore.