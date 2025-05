Formula 1, Gp di Miami: orario e dove vedere in tv le Ferrari

MIAMI - Ieri una Sprint emozionante che ha visto la doppietta McLaren con Norris e Piastri. Terzo Hamilton. Poi le qualifiche: Verstappen in pole, Norris, Antonelli e Piastri. Si partirà così nel Gp di Miami in programma oggi, domenica 4 maggio, sul circuito della Florida. Delusione Ferrari: Hamilton terzo nella sprint partirà 12esimo. Leclerc, che nella gara breve non ha corso per un incidente prima del via, è ottavo. Lo scorso anno vittoria di Lando: Saranno 57 i giri da completare per un totale di 308.326 km.