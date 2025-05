Formula 1, Gp dell'Emilia Romagna: orario e dove vedere in tv le Ferrari

Archiviato il Gran Premio di Miami , le scuderie inizieranno a preparare il settimo appuntamento con il Mondiale di Formula 1. La prossima gara vedrà i piloti sfidarsi nel suggestivo circuito in Emilia Romagna, composto da 63 giri. Una buona occasione per le Ferrari di mettersi in evidenza, di fronte al proprio pubblico.

Gran Premio dell'Emilia Romagna, data e orari

Il Gran Premio dell'Emilia Romagna, settimo appuntamento con il Mondiale di Formula 1, andrà in scena nel week end tra il 16 e il 18 febbraio. Si partirà venerdì 16 con le prove libere, per arrivare al sabato con le qualifiche. Domenica 18 maggio la partenza del Gran Premio, prevista per le ore 15:00.

Gran Premio dell'Emilia Romagna, dove vederlo in tv

Il Gp dell'Emilia Romagna sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1. In differita in chiaro su TV. Sarà poi possibile seguire il duello in pista in streaming su Now Tv.