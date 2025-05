Alpine decide di cambiare strategia e rilancia con una rivoluzionaria decisione in vista del futuro in Formula 1. Flavio Briatore, tornato nella scuderia francese come consigliere esecutivo e al momento anche come team principal ad interim dopo le dimissioni di Oakes, ha annunciato un importante rotazione tra i suoi piloti Jack Doohan sarà sostituito da Franco Colapinto per i prossimi cinque Gran Premi e quindi nelle gare in Emilia-Romagna, Monaco, Spagna, Canada e Austria. "L'auto è competitiva, è migliorata molto. Con distacchi così contenuti tra le scuderie, dobbiamo compiere le scelte migliori in prospettiva 2026. Per farlo, serve un turnover piloti che ci permetta valutazioni più complete", ha detto Briatore. La decisione arriva dopo un'attenta analisi delle prime gare stagionali, decisamente deludenti visto che l'Alpine è penultima in classifica costruttori. Colapinto quindi affiancherà Pierre Gasly e avrà l'opportunità di mettersi in mostra in una fase cruciale della stagione.