Verstappen guida una Ferrari con un nome finto: il retroscena diventato virale

ROMA - Franz Hermann. Questo il falso nome accompagnato da una bandiera olandese che è stato scelto come in un film di spionaggio da Max Verstappen per mettersi alla guida di una Ferrari. È successo in Germania, al Nurburgring, dove il pilota olandese quattro volte campione del mondo di Formula 1 ha guidato una Ferrari 296 GT3 in occasione dei test ufficiali per il terzo round della 'Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS), gara di auto Gran Turismo.