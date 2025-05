Formula 1, qualifiche Gp di Imola: orario e come vedere in tv le Ferrari

IMOLA (Bologna) - La Formula 1 approda in Italia con il Gran Premio dell'Emilia Romagna a Imola, settima gara del Mondiale 2025. La Ferrari, che ha iniziato con il freno a mano tirato la nuova stagione, cerca punti e fiducia con l'aiuto, se possibile, del pubblico amico. Le Rosse di Leclerc ed Hamilton sono già in ritardo rispetto a McLaren, Mercedes e Red Bull. Oggi, a Imola, è il giorno delle terze prove libere e soprattutto delle qualifiche, che definiranno pole position e griglia di partenza per la gara di domani, domenica, alle ore 15.

Gp dell'Emilia Romagna, l'orario delle qualifiche

Dopo le terze prove libere, in programma alle 12.30, sono in programma le qualifiche del Gp di Imola, con semaforo verde a partire dalle 16. Finora, nel 2025, le pole position sono state appannaggio di Verstappen (tre volte), Piastri (due) e Norris (una).

Qualifiche di Imola, dove vederle in tv e in streaming

Le qualifiche del Gran Premio dell'Emilia Romagna a Imola saranno trasmette in diretta televisiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e, in chiaro, anche su TV8. In streaming le qualifiche, che inizieranno alle 16, si potranno vedere su Now e attraverso l'app SkyGo.