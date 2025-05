F1, Gp di Imola: data, orario e come vedere in tv e streaming le Ferrari

Archiviato il Gran Premio di Miami, chiuso con la vittoria di Piastri e una prestazione opaca delle Ferrari, il circuito della Formula 1 torna nuovamente in pista, con il settimo appuntamento del Mondiale, che si svolgerà a Imola. In pole partirà Oscar Piastri davanti a Verstappen e Russell. Delusione Ferrari: Leclerc undicesimo, Hamilton dodicesimo. Male anche il pilota di casa, Kimi Antonelli (13esimo). Ecco tutte le informazioni per seguire il Gp.