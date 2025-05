Assurdo: c'è un pilota di Formula 1 che non riesce a parcheggiare la sua Ferrari

IMOLA - Sfrecciare tra le curve di un circuito a bordo di una monoposto di Formula 1 a volte può essere più facile che infilarsi negli angusti spazi di un parcheggio riservato alle auto normali. Questa almeno è l'impressione data da Oliver Bearman, 20enne pilota britannico della Haas protagonista di una piccola disavventura fuori dall'autodromo di Imola , dove ieri (18 maggio) è andato in scena il Gp del Made in Italy e dell'Emilia Romagna.

Bearman non riesce a parcheggiare la sua Ferrari: il video è virale

Virale sul web la scena del giovane driver della Haas in difficoltà nel parcheggiare la sua Ferrari grigia (una Portofino da 230mila euro) nell'affollatissimo parking del circuito intitolato a Enzo e Dino Ferrari, dove migliaia di tifosi sono accorsi durante il fine settimana per ammirare da vicino i bolidi della F1 e seguire poi la gara vinta dal campione del mondo Max Verstappen su Red Bull (con la Rossa di Hamilton quarta e quella di Leclerc sesta). Diverse le manovre servite al giovane Bearman per posteggiare la sua auto e 'immortalate' in un video divenuto ben presto virale sui social, dove non gli sono state risparmiate le ironie da tifosi e appassionati di F1.