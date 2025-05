Formula1, il Gp di Montecarlo: orario e dove vederlo in tv e in streaming

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Ottavo appuntamento con il Mondiale di Formula 1 a Montecarlo, dove Lando Norris partirà dalla Pole Position con il ferrarista Charles Leclerc in prima fila. Seconda fila per il leader della classifica piloti Oscar Piastri e per Max Verstappen. La Ferrari di Lewis Hamilton, penalizzato dopo le qualifiche, partirà dalla settima posizione.

Gp Montecarlo, dove vederlo in tv

Il Gran Premio di Formula 1 valevole per l'ottava prova del Mondiale sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Il Gp inoltre potrà essere seguito in differita - e in chiaro - su TV8.

Gp Montecarlo, orario della gara

Il Gran Premio del Principato di Monaco prenderà il via alle ore 15.00.