Uno-due McLaren, tutto come da pronostico. Pole position di Oscar Piastri davanti a Lando Norris . Prima fila tutta arancione a Montmelò. Bel colpo di Verstappen che si mette terzo, poi Russell che si conferma sempre molto veloce in qualifica. Hamilton sorride a metà: è quinto, poi Antonelli e Leclerc. Le Ferrari sempre lontane e mai in battaglia per le prime posizione. Domani il GP.

17:42

Norris e il secondo posto: “Sono contento”

"Oscar sta guidando molto bene per tutto il weekend, sarà una bella gara domani soprattutto in partenza. Spero che domani sarà una gara semplice per me, la strada è lunga dalla partenza in curva 1, oggi comunque è un buon risultato, sono contento". Lo dice il pilota della McLaren Lando Norris, secondo oggi nelle qualifiche del gp di Spagna in programma domani.

17:30

Ferrari, Vasseur ci crede: "Puntiamo al podio"

"Abbiamo dovuto sacrificare la qualifica anche perché il quarto posto era raggiungibile. Per Hamilton le qualifiche sono andate bene. Nel complesso la sessione é stata positiva, ma abbiamo preferito scommettere sulla gara. La strategia di domani sarà più flessibile". Queste le parole di Frederic Vasseur, team principal Ferrari, dopo le qualifiche del Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di F1. "Con Leclerc abbiamo deciso di fare il tentativo subito per evitare bandiere gialle e incidenti. Domani ci giocheremo il podio, le McLaren sono più avanti anche se Leclerc era dietro di soli due decimi in qualifica".

17:23

La gioia di Piastri: "Macchina incredibile"

"Sono molto contento, è stato un buon weekend, abbiamo faticato nelle libere ma in serata ieri abbiamo trovato il passo. La macchina è stata incredibile, abbiamo fatto un gran lavoro, grazie al team. 12 mesi fa avevo fatto un po’ schifo qui". Così Oscar Piastri commentando la pole position della sua McLaren al gp di Spagna davanti al compagno di scuderia, Lando Norris. "Sono migliorato parecchio nella curva 1, poi un paio di altri punti, non so se ho fatto meglio ma nella prima parte del giro ho fatto bene tenendo duro nel secondo. Non è stato un giro perfetto ma sono molto contento", aggiunge l'australiano, che conclude: "Sono contento di partire in pole, domani dovrò partire molto bene".

17:11

Qualifiche Formula 1, il resoconto

Oscar Piastri con la McLaren conquista la pole position del Gran Premio di Spagna di Formula 1 davanti al compagno di squadra Lando Norris. Le due McLaren precedono Max Verstappen con la Red Bull e George Russell con la Mercedes. Quinto Lewis Hamilton con la Ferrari, davanti a Kimi Antonelli con la Mercedes e all'altra Ferrari di Charles Leclerc. Chiudono le prime dieci posizioni Pierre Gasly con l'Alpine, Isack Hadjar con la Racing Bulls e Fernando Alonso con la Aston Martin

17:02

Pole position di Piastri su McLaren!

Che giro di Oscar Piastri che si prende la pole a Barcellona. Tempo pazzesco, due decimi meglio di Norris. Verstappen terzo, quarto Russell, Hamilton quinto. Leclerc ha fatto un solo tentativo ed è settimo dietro ad Antonelli.

16:55

McLaren impressionanti, Leclerc ci prova

Primi tentativi nella Q3. Norris-Piastri sono lì davanti, poi Russell e Leclerc. Attenzione al gioco delle scie...

16:48

Finisce la Q2, ora si fa sul serio

Fuori Albon, Bortoleto, Lawson, Stroll e Bearman. Piastri-Norris solo lì davanti, dietro c’è Verstappen.

16:31

In Q2 è subito battaglia

Primo bel tempo di Albon che si piazza in testa. Ma devono arrivare i big. Leclerc e Hamilton devono ancora uscire.

16:23

Finisce la Q1, Hamilton in difficoltà

Undicesimo tempo per l'inglese sulla Ferrari. Eliminati Hulkenberg, Ocon, Sainz, Colapinto e Tsunoda. Piastri, Verstappen e Norris i primi tre fin qui.

16:12

I primi tempi della Q1

Piastri davanti, poi Verstappen e Norris. Quinto Leclerc, Hamilton lontano è ottavo. Bene Alonso per ora: è settimo.

16:05

Iniziate le qualifiche a Barcellona

Colapinto, Ocon e Bearman i primi scendere in pista. Via via tutti gli altri. Fa molto caldo a Barcellona: 48°C sul tracciato e 29°C in aria.

15:53

Ci siamo, a breve la lotta per la pole

Tutto pronto a Barcellona. Fa caldo, l'alta temperatura potrebbe essere una variante. Alle 16 si parte!

15:33

I favoriti per la pole position

Le prove libere, tutte e tre, hanno detto che le McLaren sono le favorite per la prima fila. Ferrari in difesa, ma con Leclerc che proverà ad agguantare almeno una seconda fila. La sua rossa soffre nel primo settore. Occhio anche a Verstappen.

15:19

Le ultime prove libere: i risultati

Doppietta McLaren nella terza sessione di prove libere del Gp di Spagna. Oscar Piastri ha fatto segnare il miglior tempo in 1'12"387 davanti al compagno di squadra Lando Norris, staccato oltre mezzo secondo (+0"526). Terza piazza per la Ferrari di Charles Leclerc, a oltre sette decimi (+0"743), mentre l'altra rossa di Lewis Hamilton è nona a più di un secondo (+1"140). Quinto posto per la Red Bull di Max Verstappen, alle spalle di George Russell quarto. Settimo Kimi Antonelli con l'altra Mercedes.

15:16

Formula 1, alle 16 la pole

Tutto pronto a Montmelò. Le ultime prove libere hanno detto che le McLaren sono sempre le macchine da battere. Piastri, Norris e poi Leclerc. Hamilton nono. Si riparte da qui.

Barcellona