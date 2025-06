"Come sta Schumacher? Non sentiremo più parlare di lui", arriva la confessione a sorpresa di un amico

Emergono nuovi dettagli sullo stato di saluta di Michael Schumacher, leggendario pilota di Formula Uno rimasto gravemente ferito in un incidente sugli sci nel 2013. Il sette volte campione del mondo, ricordato con affetto dai tifosi della Ferrari, era tornato a far parlare di sé negli scorsi mesi per essere diventato nonno e donando un casco autografato per beneficenza. Piccoli segnali di vita che dopo dodici anni di silenzio facevano ben sperare. Ma stando al giornalista Craig Scarborough, la verità è un'altra.