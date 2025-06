Leclerc, brutto incidente nelle libere del Canada: "Sono nel muro..."

MONTREAL (CANADA) - Vasseur lo aveva annunciato come un weekend di riscatto, eppure il fine settimana canadese inizia nel peggiore dei modi per la Ferrari, che perde Leclerc già nelle FP1. A Montreal bastano pochi giri di prove libere, infatti, per vedere Charles fuori dai giochi, finito a muro per un suo errore e costernato nella comunicazione con il muretto di Maranello. Incidente così grave da impedire al monegasco di partecipare alla seconda sessione di libere delle 23, ora italiana.