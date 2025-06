F1, qualifiche Gp del Canada: orario e come vederle in tv e streaming

MONTREAL (CANADA) - Il Gran Premio del Canada, sul circuito di Montreal, entra nel vivo con la sessione di qualifiche . Oggi, sabato 14 giugno, i piloti torneranno in pista per le terze prove libere e poi le qualifiche, per stabilire la griglia di partenza del Gran Premio di domani.

Gp del Canada, a che ora iniziano le qualifiche

Quello che doveva essere il weekend del riscatto per la Ferrari è iniziato nel peggiore dei modi, con Leclerc a muro e il caso scoppiato su Hamilton. Oggi la Rossa avrà una nuova occasione con le qualifiche: semaforo verde alle ore 22 italiane. Si partirà con la Q1 da 18 minuti, poi la Q2 da 15 minuti e infine gli ultimi 12 minuti di Q3 per stabilire le prime dieci posizioni della griglia.

Gp del Canada, come vedere le qualifiche

Le qualifiche del Gran Premio del Canada, il decimo di questa stagione di Formula Uno, saranno disponibili in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, oppure in diretta straming su Now e Sky Go. Le qualifiche e la gara saranno disponibili anche in chiaro, ma in differita, su Tv8.