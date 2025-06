F1, Gp Canada: orario e dove vedere in tv e streaming le Ferrari

MONTREAL (CANADA) - Cresce l'attesa per il Gran Premio del Canada , decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025 . Sul circuito dedicato a Gilles Villeneuve , George Russell (Mercedes) partirà dalla Pole position , davanti a Max Verstappen (Red Bull). Seconda fila per Oscar Piastri e per l'italiano Kimi Antonelli . La Ferrari di Lewis Hamilton ottiene il quinto tempo mentre l'altro ferrarista, Charles Leclerc , non va oltre l' ottava posizione nella griglia di partenza.

Gran Premio del Canada, data e orario

Il Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 del 2025, si disputerà oggi domenica 15 giugno alle 20:00, ora italiana, sul circuito dedicato a Gilles Villeneuve. La pista è lunga 4,361 km per una distanza totale di 305,270 km. La garà si articolerà su 70 giri.

Gran Premio del Canada, la griglia di partenza

1ª fila: George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull)

2ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Kimi Antonelli (Mercedes)

3ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin)

4ª fila: Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari)

5ª fila: Alexander Albon (Williams), Franco Colapinto (Alpine)

6ª fila: Nico Hulkenberg (Sauber), Isack Hadjar (Racing Bulls)

7ª fila: Ollie Bearman (Haas), Esteban Ocon (Haas)

8ª fila: Gabriel Bortoleto (Sauber), Carlos Sainz (Williams)

9ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Liam Lawson (Racing Bulls)

10ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Yuki Tsunoda (Red Bull)

Gran Premio del Canada, dove vederlo in tv e streaming

Il Gran Premio del Canada, decima tappa del Mondiale 2025 di Formula 1, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Tutti gli eventi saranno disponibili anche in diretta streaming su SkyGo e su NOW. La gara sarà visibile anche in chiaro, gratis e in diretta su Tv8 (differita dalle 21:30 anche sul sito Tv8.it).