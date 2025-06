Hamilton duro con la Ferrari: "Vorrei dire delle cose, ma non posso..."

eri, con i progettisti, con il mondo intero. Ancora una volta l’ex pilota della Mercedes finisce fuori dal podio nel, senza mai dare la sensazione di essere in pista con la suaper agguantare un piazzamento importante. "Vedo gli altri team portare degli aggiornamenti - sottolinea Hamilton dopo la gara - non so perché noi non li portiamo, spero che almeno un cambiamento arrivi al più presto”.

Ferrari, lo sfogo di Hamilton

Il pilota esprime tutta la propria delusione, e dopo alcune frasi di circostanza si lancia verso una dichiarazione molto poco british. “Stanno succedendo tante cose sullo sfondo, ci sono cose che vorrei dirvi ma non posso - ammette Hamilton - il mio obiettivo è quello di influenzare in maniera positiva i cambiamenti in modo che ci possa essere un successo a lungo termine. Ci sono tanti cambiamenti necessari, dobbiamo costruire delle basi, siamo fuori dal Mondiale, bisogna fare in modo che nella prossima stagione ci sai una grande macchina. Non dobbiamo sprecare troppo tempo su questa stagione, vorrei garanzie sul fatto che la macchina del prossimo Mondiale sia una grande macchina già dalla prima gara”.