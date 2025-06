F1, Gp di Gran Bretagna: orario e dove vederlo in tv e streaming

LONDRA (Inghilterra) - Archiviato il Gp d’Austria, undicesima prova del mondiale di Formula Uno, il circus automobilistico si sposta in Gran Bretagna dove domenica 6 luglio 2025 andrà in scena il Gran Premio di Gran Bretagna sullo storico circuito di Silverstone.

Gp Silverstone, orario della gara

Il Gp di Gran Bretagna in programma sul circuito di Silvestone avrà inizio alle ore 16.00.

Gp Silverstone, dove vederlo in tv e in streaming

Il Gran Premio di Gran Bretagna in programma domenica 6 luglio 2025 verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K. La dodicesima prova del Mondiale di Formula Uno sarà visibile in streaming su NOW.