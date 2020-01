F1, il fratello di Leclerc entra nella Ferrari Academy

ROMA - Due nuovi talenti entrano a far parte della Ferrari Driver Academy. Il gruppo di allievi del programma di crescita e addestramento piloti della casa di Maranello, giunto ormai al suo undicesimo anno di attività, accoglie infatti Arthur Leclerc e Dino Beganovic. Il primo, 19 anni, è il fratello più giovane di Charles e sarà impegnato in Formula Regional. Dopo l'esordio nel 2018 in Formula 4 France, ottenendo la sua prima vittoria a Nogaro, alla seconda corsa della carriera, e ripetendosi a Magny-Cours più avanti nel corso dell'anno, Leclerc jr era stato già protagonista di uno dei Camp di valutazione che periodicamente l'Academy organizza per cercare potenziali innesti. Ora il suo ingresso e il cambio di categoria, che avverrà con i colori del Prema Powerteam. In Formula Regional, troverà come compagno di squadra il rivale di tanti duelli Gianluca Petecof.

Dai kart alle stelle

La seconda matricola di FDA è il giovanissimo svedese Dino Beganovic. Classe 2004, il talento di Landeryd fin qui ha mostrato la propria classe sui kart, con due titoli di campionato svedese già in bacheca e un secondo posto nella WSK Euro Series raccolto nel 2019. Arriva alla FDA grazie anche alle indicazioni di Tony Kart che per il programma di Maranello svolge attività di scouting nel mondo del karting.