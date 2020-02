Diretta presentazione nuova Ferrari SF1000

Si spoglia dei veli e conquista la scena. Il cuore di reggio Emilia, precisamente il Teatro Municipale Romolo Valli, si colora di Rosso per la presentazione della nuova monoposto Ferrari 2020. Tutta la città per questa giornata speciale è diventata il centro dei tifosi Ferrari e di tutti gli appassionati della Formula 1, che seguiranno l'evento in diretta dalle 18:30 grazie ai maxi schermi installati in piazza Martiri del 7 Luglio.

Nuova Ferrari SF1000: tutte le foto

L'evoluzione della SF90, che secondo i rumors prenderà il nome di Ferrari SF1000, sarà la nuova monoposto che Sebastian Vettel e Charles Leclerc guideranno nei test pre stagionali sul tracciato del Montmelò da mercoledì 19 febbraio, prima dell'inizio del Mondiale di Formula 1 2020 al via dal 15 marzo.

Ferrari, Camilleri: "L'obiettivo finale è la vittoria"

La nuova SF1000 è stata completamente rivoluzionata, a partire dall'aspetto. La livrea è di un rosso opaco, più scuro rispetto a quella dello scorso anno, il tricolore, che per Maranello ha il compito e l'onore di rappresentare il meglio dell'Italia nel Mondo, esordisce in una versione del tutto particolare. Inoltre tra tutti questi nuovi dettagli spicca un tocco emozionale: i numeri che avranno lo stesso font delle mitiche Ferrari di Villeneuve e Scheckter. Un omaggio al design utilizzato fra il 1979 e i primi anni Ottanta.

Binotto: "La competizione fa parte del DNA della Ferrari"

Presentazione Nuova Ferrari SF1000: le prime foto

Tra un bagno di folla e di autografi per il team manager Binotto e i piloti Vettel e Leclerc, seguite con noi e in diretta esclusiva Sky Sport F1 il video della presentazione della nuova monoposto Ferrari 2020, per scoprire tutte le novità tecniche della nuova SF1000:

Formula 1, tutte le presentazioni delle monoposto 2020