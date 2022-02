Ferrari, Sainz: "Non crediamo troppo a quello che succede nei test"

Le parole di Sainz

"Ho provato più volte anche a seguire altre vetture, sicuramente continueremo a perdere molto carico, ma le prime impressioni sono positive - ha aggiunto Sainz -. Noi come team siamo molto disciplinati nel non avere aspettative.Noi non crediamo a nulla nei test, quindi non vedrete una squadra né contenta, né scontenta. Abbiamo deciso di non credere troppo a quello che succede qui. Seguiamo il nostro piano e pensiamo a sviluppare la macchina. Quando fai 150-200 giri in un giorno e mezzo devi essere positivo, perché la macchina non ti ha dato problemi".