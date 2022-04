Ferrari, ufficiale: Carlos Sainz rinnova fino al 2024

ROMA - Carlos Sainz ha rinnovato il suo contratto con la Ferrari in Formula 1 fino al 2024. L'annuncio è arrivato congiuntamente sui canali social del pilota spagnolo e della scuderia di Maranello, che hanno comunicato l'ufficialità dell'accordo che prolunga il contratto di Sainz per altri due anni. Grande gioia per il team principal Mattia Binotto, che ha parlato in occasione dell'annuncio: "Ho detto più volte che sono convinto di avere la miglior coppia di piloti della Formula 1, per cui riconfermare la nostra fiducia in Carlos prolungando il suo contratto in nome della stabilità e continuità ci è parso un passo sempre più naturale gara dopo gara. Nel percorso fin qui compiuto in seno alla Scuderia, Carlos ha dato prova di essere il talento che abbiamo sempre pensato, capace di portare a casa risultati importanti e di sfruttare al massimo tutte le occasioni".