F1, test Pirelli: Ferrari in pista a Imola con Leclerc e Sainz

ROMA - Nel secondo giorno di test di Pirelli a Imola in vista del 2023 protagonista anche la Ferrari, che è scesa sulla pista dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz. L'account della scuderia di Maranello ha pubblicato diverse immagini della F1-75 sul circuito dove pochi giorni fa si è svolto il Gran Premio dell'Emilia Romagna. Non solo Ferrari però: ieri è toccato ad Alpine con Esteban Ocon, AlphaTauri con Pierre Gasly e Alfa Romeo con Guanyu Zhou, mentre oggi sono scesi in pista Yuki Tsunoda e Robert Kubica.