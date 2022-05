Ferrari, Sainz: "Arriveranno tempi migliori, devo avere pazienza"

ROMA - Carlos Sainz viene da un weekend difficile a Imola. Lo spagnolo, nel Gran Premio di Miami di Formula 1, cerca di voltare pagina, come testimoniano le sue parole riportate dal sito "RacingNews 365": "In entrambi gli anni alla McLaren la stagione è partita in salita, poi la restante parte dell'annata è stata ottima . Penso faccia parte della vita e dello sport. Ci saranno periodi belli e momenti in cui le cose non andranno per il meglio. Sono fiducioso che tutto ciò possa cambiare rapidamente".