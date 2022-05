F1, Gp Miami: incidente per Carlos Sainz nelle prove libere 2

MIAMI - Carlos Sainz finisce a muro nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Miami, quinto appuntamento stagionale della Formula 1. Il pilota della Ferrari ha perso il controllo della propria monoposto, andando a sbattere all'uscita della curva 13, non riportando però conseguenze fisiche. "Scusate ragazzi", ha detto lo spagnolo in un team radio alla scuderia. Bandiera rossa e sessione interrotta per alcuni minuti dopo l'incidente del pilota spagnolo.