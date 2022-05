Ferrari: filming day con Leclerc a Monza, blindato il circuito brianzolo

I test di Monza

La FIA è stata molto chiara per quanto riguarda questi cosiddetti "filming day". Non sono da considerarsi turni di prova, tuttavia le scuderie hanno a disposizione 100 chilometri per questo genere di eventi. Sul fronte commerciale, la giornata di oggi è stata importante per la Ferrari in termini di sponsor. Era infatti necessario fornire ai partner nuovo materiale della Rossa, che dall'inizio del conflitto in Ucraina, ha rimosso il logo dell'azienda di sicurezza informatica Kaspersky dalla livrea della vettura e dal materiale tecnico in generale.