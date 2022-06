F1, Sainz: "Non avevamo abbastanza velocità per sorpassare Verstappen"

MONTREAL - La vittoria non è arrivata, ma Carlos Sainz può essere più che soddisfatto della sua prestazione nel Gran Premio del Canada , nona tappa stagionale di Formula 1 . Il pilota della Ferrari ha centrato un'ottima seconda posizione, impensierendo fino alla fine Max Verstappen. "Ho provato di tutto, ma non avevamo sufficiente velocità per avvicinarci nel tornante. Ho spinto a più non posso senza lasciare neppure in centimetro in frenata e vicino alle barriere" ha assicurato Sainz nell'intervista post gara,.

Sainz non si arrende

Carlos cerca comunque di guardare il bicchiere mezzo pieno: "In tutta la gara siamo stati i migliori e questo è positivo. Purtroppo ci è mancato qualcosa per il sorpasso. Siamo soddisfatti per come siamo riusciti a mettere pressione a Max - ha spiegato il talento della Rossa - Siamo arrivati ad un passo dalla vittoria. Ci riproveremo senz'altro a partire dalla prossima gara". Testa già al Gp di Gran Bretagna dunque per Sainz, attualmente quinto in classifica generale ma nettamente in risalita dopo l'ottima prova a Montreal.