F1, Ferrari: incontro tra Leclerc e Binotto a Monaco

ROMA - Le facce sono distese e serene, lontane da quelle contratte e stanche alla fine del Gran Premio di Gran Bretagna. Charles Leclerc e Mattia Binotto si sono incontrati in un albergo del Principato di Monaco e il video che li immortala insieme ha fatto in poche ore il giro del web. La rete, che dopo la mossa del muretto Ferrari a Silverstone di lasciare fuori il monegasco e di richiamare al box Sainz per montare gomme soft nuove, si era schierata tutta (o quasi) a favore del pilota, ora saluta questo incontro come una riconciliazione tra i due. Specie dopo il dito puntato verso Leclerc del team principal a fine gara.