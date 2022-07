Ferrari, Leclerc: "Con Binotto è tutto chiarito, abbiamo parlato del mondiale"

ROMA - Charles Leclerc e Mattia Binotto si sono chiariti a Monte Carlo . Il pilota della Ferrari era deluso per come si è concluso il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 che lo ha visto scivolare dalla prima alla quarta posizione. Le sue parole ai media raccontano però di un chiarimento con il team principal della Rossa: " Binotto era arrabbiato con me perché mi ha visto molto giù . Viene spesso a Montecarlo e mi ha fatto piacere. Abbiamo parlato del campionato, era un momento difficile dopo i risultati delle ultime 5 gare ed è servito parlarsi ".

Le parole di Leclerc

Leclerc rivela anche altri dettagli di quella cena in quell'hotel di lusso a Monaco: "Chi ha pagato? Mi invita sempre lui… Io volevo stare a casa e staccare da tutto per prepararmi all’Austria e quindi mi ha raggiunto per essere sicuro che fosse tutto a posto". Insomma, l'adrenalina e la delusione di Silverstone sembrano smaltite: "In macchina - aggiunge infatti Leclerc - si fanno commenti emotivi quando si si è scontenti ed è difficile non parlare. Che la squadra fosse divisa al momento del podio è assolutamente falso: siamo estremamente uniti. Certo ero scontento, ma non c’è divisione nel team". Ora per il pilota classe 1997 c'è un Gran Premio di Austria da correre e Leclerc assicura: "Qui siamo sempre stati competitivi"