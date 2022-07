Ferrari, Horner: "Rapporto genuino con loro, hanno una grande vettura"

ROMA - Rivali, ma mai nemici. Christian Horner, team principal della Red Bull, ha parole di stima e rispetto per la Ferrari. Charles Leclerc e Carlos Sainz da un lato e Max Verstappen e Sergio Perez dall'altro stanno dando spettacolo in Formula 1 con duelli spesso duri, ma sempre entro i limiti della correttezza. Spiega infatti il britannico a "Eurosport": "Abbiamo un testa a testa in ogni gara, ma c’è un rispetto genuino tra piloti e team che è bello da vedere. Certamente è un confronto focalizzato sulla pista. Non ci sono politica o altre stupidate fuori dalla pista".